La Subvention salariale d’urgence pour les entreprises, commerces et organismes disponible jusqu’au 29 août

Victoriaville – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, ainsi que le député de Mégantic-L’Érable et ministre du cabinet fantôme de l’Infrastructure et des Collectivités, Luc Berthold, rappellent que la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour les entreprises, commerces et organismes est disponible. Le programme sera désormais en place pendant 24 semaines jusqu’au 29 août. Il était initialement disponible pour 12 semaines jusqu’en mai.

« Seulement 18% des entreprises, commerces et organismes admissibles ont demandé la SSUC jusqu’ici. La disponibilité d’autres programmes d’aide fédéraux et le manque de clarté des règles entourant le remboursement de la PCU advenant un retour au travail expliquent en bonne partie ce phénomène. Or, la relance économique passera par la capacité de nos employeurs de reprendre leurs activités. Il faut que le gouvernement trouve une façon de rendre cette mesure plus claire et attractive », a souligné Alain Rayes.

L’inscription à la SSUC a lieu en ligne par l’entremise du portail Mon dossier d’entreprise sur le site de l’Agence du revenu du Canada. La SSU vise les employeurs canadiens, dont l'entreprise, le commerce ou l’organisme a été touchée par la COVID-19. Elle offre une subvention de 75 % des salaires des employés pour une période allant jusqu'à 24 semaines, et ce, rétroactivement du 15 mars 2020.

Il faut démontrer avoir eu une baisse de revenu importante, entre 15 et 30%, pour être admissible à la SSUC. Les employés touchant la Prestation canadienne d’urgence pourront rembourser les montants touchés en trop s’ils reviennent au travail. Les paramètres de remboursement ne sont pas encore connus.

« Nous attendons avec impatience de connaître la façon de rembourser la PCU advenant un retour au travail. Il s’agit d’une source de préoccupation importante pour les employeurs et les employés actuellement. Cela fait en sorte que plusieurs hésitent avant de relancer leurs activités », a poursuivi Luc Berthold.

Il est possible de calculer le montant de la subvention salariale qu’une entreprise ou un organisme a droit en visitant le site de l’Agence du revenu du Canada.