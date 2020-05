Réouverture des sentiers du Parc régional du Mont-Ham

Ham-Sud – La MRC des Sources a ouvert les sentiers du Parc régional du Mont-Ham le samedi 16 mai. Les amateurs de plein air pourront à nouveau profiter des 18 km de sentiers balisés qui sillonnent la montagne.

Afin d’assurer la sécurité des citoyens, le Parc régional du Mont-Ham a temporairement fermé pour répondre aux exigences du gouvernement sur la COVID-19. Cette brève fermeture a permis à la montagne de se reposer et de bien sécher afin d’éviter l’érosion accrue lors de la fonte des neiges.

« Dans les dernières semaines, nous nous sommes assurés de former notre équipe et d’adapter l’environnement d’accueil et de randonnée au parc. Nous étions impatients de rouvrir aux visiteurs, mais on ne voulait pas le faire sans être totalement prêt », informe Jean Roy, président de la Corporation de développement du Mont-Ham.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place visant à limiter les contacts entre les randonneurs et le personnel. Il est important de respecter la distance recommandée de deux mètres entre chaque randonneur. Des affichettes ont d’ailleurs été installées pour rappeler les consignes. Il est à noter que le non-respect des mesures de distanciation entraînera automatiquement une expulsion des installations. De plus l’administration du parc incite les utilisateurs à faire l’achat de billets en ligne à l’avance sur le site web www.montham.ca.

« C’est en suivant les recommandations de la Santé publique de l’Estrie et en nous assurant de la sécurité des usagers que nous avons décidé de rouvrir tranquillement nos espaces récréatifs en plein air. Le parc régional est un équipement récréotouristique majeur pour notre région et nous souhaitions en redonner l’accès aux citoyens le plus tôt possible », affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos.

Les randonneurs qui visiteront le Mont-Ham profiteront de la vue panoramique de 360 degrés sur l’Estrie ainsi que des 18 km de sentiers en forêt. À cause de la situation exceptionnelle actuelle, l’aire de restauration, l’espace d’interprétation de la culture abénakise ainsi que les zones d’hébergement resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.