Un peu de réconfort du Québec à l’Ontario

Windsor(RL) - En ces temps difficiles de confinement où l’image d’un arc-en-ciel juchant la maxime « ça va bien aller » est synonyme d’espoir et de réconfort pour une majeure partie de la population, la compagnie de transport Michel Marcotte de Windsor a décidé pour sa part d’étendre son appui à la cause en la faisant voyager. Depuis plusieurs semaines, l’entreprise qui se spécialise entre autres dans le transport de matières premières destinées aux entreprises de pâtes et papiers sillonne les routes du Québec et de l’Ontario avec une remorque peinte aux traits de l’arche multicolore. Le transporteur windsorois qui emploie actuellement une trentaine d’employés, dont plus de vingt conducteurs est en opération depuis plus de 25 ans. Pour Sylvain Lauzon, Superviseur comptabilité, véhiculer cette remorque est un geste simple, mais de soutien significatif de la part de l’entreprise.

« Nous assurons des transports en continu depuis le début de la crise afin d’assurer l’approvisionnement en matières aux entreprises de services essentiels. Or, par l’aménagement de cette remorque, nos dirigeants ont ciblé une opportunité d’aller à la rencontre des gens. Il faut d’ailleurs avouer que celle-ci suscite beaucoup de réactions positives sur son passage. » En dépit du fait que le milieu du transport routier connait un certain ralentissement depuis la mi-avril et bien qu’il se montre plutôt prudent dans ses propos, M. Lauzon espère tout de même voir apparaître un élan de relance positif à compter du mois de juin prochain. Une reprise qui permettrait ainsi d’assurer le maintien de l’ensemble du personnel, des acquis en place et de la désormais phrase mythique « Ça va bien aller ».