Jour de rentrée pour des milliers de jeunes de la région

Actualités-L’étincelle (RL) — Après tout près de huit semaines d’arrêts, ce lundi 11 mai signifiait jour de retour à l’école ou en service de garde pour bon nombre d’enfants du Québec. Comme annoncé par le gouvernement de François Legault, les écoles primaires de la province, à l’exception de celles desservant la communauté métropolitaine de Montréal, reprenaient du service graduellement à compter de ce lundi. C’est le cas notamment de l’école Masson à Danville qui accueillait le retour de 130 élèves sur les 240 jeunes fréquentant habituellement l’établissement scolaire, soit une proportion d’environ 54 %. Si les enfants semblaient pour la plupart bien heureux de retrouver leurs camarades, les parents rencontrés aux abords de l’école quant à eux, se montraient confiants avec les mesures de sécurité mises en place en lien avec cette rentrée de fin d’année.

Présente au débarcadère d’autobus pour l’arrivée des étudiants, la directrice Mme Mélissa Fournier se disait ravie de retrouver les jeunes et de pouvoir compter sur le retour de l’ensemble de son personnel enseignant. « Toutes les mesures d’hygiènes et de sécurités sont en place ce matin et nous sommes prêts à accueillir les enfants. Nous avons présentement un maximum de 13 élèves par classe, ce qui permet de nous assurer de bien respecter les deux mètres de distanciations sécuritaires entre chacun en plus d’avoir instauré des marques de délimitations d’espaces bien visibles au sol.

À l’école Masson, nous avons la chance d’avoir un gymnase central avec des corridors de circulations de chaque côté, ça permet d’établir une circulation à sens unique, évitant ainsi aux élèves de se croiser. » De confier Mme Fournier. Cette dernière nous indiqua également, qu’il est possible pour les parents de se prévaloir de l’option de retourner leurs enfants en milieu scolaire en communiquant préalablement avec l’école, deux classes supplémentaires sont présentement aménagées et fins prêtes à recevoir d’autres jeunes en cas de besoin.