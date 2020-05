Windsor assure un suivi auprès de ses ainés

Windsor – La Ville de Windsor portera une attention particulière aux personnes âgées de 70 ans et plus durant les prochaines semaines. En effet, des personnes-ressources, en collaboration avec la Ville, contacteront les personnes âgées qui n’habitent pas dans une résidence pour aînés, dans le but de s’enquérir de leur état de santé et de leurs besoins.

« Le bien-être de nos ainés est au cœur de nos préoccupations et il est important de s’assurer que nos résidents soient soutenus durant cette période où l’isolement peut affecter grandement leur qualité de vie et leur santé mentale. Il est de notre responsabilité d’être présent et de leur apporter tout l’aide possible afin de les aider à traverser cette période difficile », affirme Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Les appels seront effectués au cours des prochaines semaines. Les personnes qui manifestent des besoins particuliers pourraient être référées aux différents organismes communautaires de la région.