Saint-François-Xavier-de-Brompton investit près de 250 000$ dans ses infrastructures

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Près de 250 000 $ seront investis par la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton d’ici fin juin afin de stabiliser un talus aux abords du chemin de la Rivière Sud et paver le stationnement du centre communautaire France-Gagnon-Laprade.

Annoncés lors de la présentation du rapport du maire, en juin 2019, ces travaux ont été confirmés lors de la séance du 04 mai 2020. « Cela fait longtemps que nous travaillons sur ces projets qui totalisent 247 533,76 $. Lors de la dernière séance, nous avons octroyé les contrats à la suite des processus d’appel d’offres », confirme le maire, M. Gérard Messier.

C’est ainsi qu’un contrat de 207 472,76 $ a été octroyé à Excavation A.R. Valois qui devrait commencer les travaux de stabilisation du talus du chemin de la Rivière Sud, près du 235, à la fin juin. « La période autorisée par le gouvernement pour effectuer des travaux aux abords de cours d’eau se situe entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année », rappelle M. Messier.

Le maire indique aussi que ce type de travaux en bordure de cours d’eau prend du temps à réaliser car il faut obtenir des études de caractérisation de la faune et de la flore, réaliser des devis techniques, effectuer les demandes d’autorisation, etc. « Ces travaux, prévus depuis 2018, sont nécessaires pour éviter que les mouvements de la rivière Saint-François continuent de fragiliser les abords de notre route. En tant que Municipalité, nous ne pouvons pas prendre le risque de voir une partie du chemin de la Rivière Sud tomber dans la rivière, d’autant plus qu’en août 2019, nous avons dû effectuer des travaux en urgence, près de la rue Goyette, parce que la terre se trouvant sous la couche d’asphalte avait été grugée par la rivière. ».

D’ailleurs, le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton réitère que le gouvernement doit trouver une façon d’aider les municipalités qui doivent restaurer des abords de route en raison des fluctuations des cours d’eau. « Juste pour stabiliser la portion du talus près du 235, la Municipalité a dû investir 21 016,06 $ en études, devis et compensation pour les milieux humides. Quant aux travaux d’urgence, ils nous ont coûtés 7 488,62 $ en plus de mobiliser notre équipe des travaux publics pendant 3 jours. A cela, on ajoute le coût des travaux prévus cet été et nous arrivons à près de 280 000 $ que la Municipalité doit débourser pour compenser les dommages faits par la rivière à notre route. C’est énorme pour une communauté de 2 387 résidants! »

Quant au contrat de pavage du stationnement du centre communautaire France-Gagnon-Laprade, il a été octroyé à Pavage Estrie Beauce pour un montant de 40 062,01 $. Les travaux devraient débuter au début du mois de juin et se dérouler sur quelques jours. « En 2016, la Municipalité a investi 6 971,33 $ pour drainer une partie du stationnement. En 2019, nous avons effectué le drainage de la deuxième partie au coût de 27 178,64 $. Le pavage constitue la troisième et dernière phase en autant d’années pour améliorer cette infrastructure », conclut le maire.