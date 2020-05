La Poudrière de Windsor devra faire pause pour sa saison 2020

Windsor – C’est avec grand regret que le Conseil d’administration de la Poudrière de Windsor annonce l’annulation de ses activités culturelles, ses visites guidées et ses locations de salle pour la saison 2020. Il en va de même pour ses soirées de collecte de fonds : la Dégustation Vins et fromages et le Bières et saucisses. Cette décision a été prise afin de respecter les directives de la Santé publique afin de contribuer à assurer la santé et sécurité des visiteurs et de ses employés.

La Poudrière n’est pas en marge des autres lieux publics et culturels. « Nous devons suivre les directives de la Santé publique afin d’éviter les rassemblements, et ainsi contribuer à minimiser les risques de propagation dans notre communauté. Il en va de la santé de tous, incluant celle de nos employés. » Précise le président André Houle.

Pour le service du Camping Watopeka, administré par la Poudrière depuis l’an dernier, le Conseil d’administration suit l’évolution de près auprès de Camping Québec afin de connaître la date éventuelle d’ouverture autorisée. « Présentement la date envisagée serait le 1er juin, mais nous attendons l’annonce officielle. D’ici là, nous voyons à préparer un plan d’ouverture avec des consignes précises pour tous. » dit Yannik Scrosati, coordonnatrice générale du site.

Les membres du CA tiennent à rappeler à la population que les sentiers demeurent toujours ouverts à tous. Nous connaissons tous les bienfaits que la nature a sur la santé des gens, alors la Poudrière priorisera le maintien et l’entretient de ses sentiers tout au long de l’année. « Nos revenus seront grandement affectés cette année étant donné que nous n’offrirons pas de visites guidées, de locations et d’activités culturelles. Nous devons donc nous dédier à deux priorités qui sont les sentiers et le camping. » D’ajouter Yannik.

Nous invitons les gens à suivre la page Facebook de la Poudrière afin de demeurer informés sur l’évolution de la situation à la Poudrière. Un sondage y est également en lien pour l’amélioration des services offerts par le Parc historique de la Poudrière. Le bâtiment principal est toujours fermé au public jusqu’à nouvel ordre.