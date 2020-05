Le domaine de la construction s’ajuste tranquillement

Danville(RL) - Tel que le gouvernement l’annonçait il y a de cela quelques semaines, la reprise graduelle de l’économie en province s’amorçait avec la finalisation des projets de livraisons en constructions résidentielles, évitant ainsi qu’une crise du logement ne vienne s’ajouter à celle de la pandémie actuelle. Cela dit, bien que certaines entreprises de constructions aient repris le boulot récemment, il n’en demeure pas moins que les semaines de fermetures auront eu un impact majeur auprès de ces derniers.

C’est le cas notamment de l’entreprise Béton Bédard inc. du chemin du Lac à Danville, qui se spécialise dans les travaux de mise en place de finitions de Béton. Le propriétaire M. Keven Bédard accepta généreusement de nous dresser un portrait des mesures de sécurité mises en place, ainsi que la réalité à laquelle son entreprise doit faire face depuis le retour sur les chantiers. « C’est certain que bien des choses ont changé et on s’y attendait, c’était évident suite à la situation sanitaire mondiale. Cependant, bien que nous ayons la chance de faire partie d’un secteur d’activité économique, qui a repris le travail plus rapidement que d’autres ne peuvent le faire malheureusement, je dois avouer que cette pause aura coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars à mon entreprise. Je suis très conscient que la situation est tout autant problématique pour d’autres entrepreneurs, mais personnellement en termes de croissance, ces six semaines d’arrêts m’auront fait reculer de trois ans. » De nous confier M. Bédard.

Pour ce qui est des normes et mesures de protections, ce dernier nous soulignait l’excellent soutien de la CCQ et de l’APCHQ, qui tiennent informés leurs membres de toutes nouvelles mesures à instaurer, afin de respecter les consignes de la santé publique et de s’assurer de la sécurité de tous. À l’heure actuelle, les consignes exigent des rapports journaliers très rigoureux de la part des travailleurs et de la direction, un maximum de deux personnes par camion, le port du masque et des EPI conventionnels, la distanciation de deux mètres sur le chantier, la désinfection et le lavage des mains entrent chaque changement d’outils ainsi que la désinfection de l’habitacle du camion à chaque prise de possession. « Je ne sais pas si seront les nouvelles normes officielles ou encore combien de temps ces mesures seront en vigueur, mais bien que ce soit légitime, il faut comprendre que cela représente de l’organisation et des coûts supplémentaires pour les entrepreneurs. Prenons simplement l’exemple du transport ; si un chantier commande un besoin de cinq ouvriers, concrètement cela représente trois camions qui prennent la route au lieu d’un ou deux comme par le passé.

De plus, si cette année nous ne prévoyons pas trop subir les contrecoups d’un ralentissement en raison des contrats déjà prévus, l’an prochain risque d’être une tout autre histoire. Non seulement les coûts risquent fort probablement d’être augmentés en raison des dépenses supplémentaires engendrées, mais des clients choisiront peut-être également de repousser d’un an ou deux leurs projets de constructions. Étant donné que nous avons dû passer de sept employés l’an dernier à cinq en 2020, nous travaillons présentement à élaborer des stratégies qui nous aideront, on l’espère, à maintenir l’ensemble de notre personnel en place dans l’avenir. » De conclure le sympathique entrepreneur.