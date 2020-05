Alliance Magnésium : Guy Adam finaliste à l’Ordre des ingénieurs du Québec

MRC des Sources (RL) - Alliance Magnésium voit son vice-président développement durable, M. Guy Adam être finaliste pour la « Soirée de l’excellence en génie » organisée par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Cette soirée marquant le 100e anniversaire de l’Ordre, prévue le 25 novembre prochain au centre des sciences de Montréal, regroupera plus de 350 participants desquels 34 seront en lices pour recevoir l’un des 12 prix décernés à l’élite de la profession. Fort de 35 ans d’expérience en management et en technologie dans le secteur de l’environnement, monsieur Adam représentera fièrement le procédé d’Alliance Magnésium dans la catégorie Honoris Genius : Innovation Technologique.

Ayant débuté sa carrière comme ingénieur chimiste au sein d’ICI Group, M. Adam fût nommé directeur général chez Newalta Corporation, un chef de file dans l’offre de solutions environnementales innovantes pour la disposition, le recyclage et la remédiation des déchets. Chez Alliance Magnésium, il apporte son expertise dans la lutte aux changements climatiques : « Alliance Magnésium est en plein dans l’initiative, alors que partout dans le monde on cherche à investir dans les projets responsables et que les entreprises de transformation veulent du métal plus vert. On fabrique des lingots de magnésium, mais moi, si j’ai choisi de m’impliquer dans cette entreprise, c’est parce que c’est aussi de l’efficacité énergétique qu’on vend ! » D’exprimer M. Guy Adam par voie de communiqué.