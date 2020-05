Asbestos : Le processus de changement de nom suit son cours

Asbestos (RL) - En dépit des aléas causés par la pandémie actuelle, la municipalité d’Asbestos a tout de même continué de travailler le projet concernant le changement de nom de la municipalité au cours des dernières semaines. Nous nous rappellerons que le 13 mars marquait la fin de la période durant laquelle la population avait la possibilité de soumettre des propositions de noms au comité de la ville.

Or au total, ce sont près de 1000 répondants qui auront suggéré plus de 500 appellations différentes pour renommer Asbestos. Depuis cette date, les comités d’acceptation sociale et de toponymie se sont penchés sur le dossier et ont amorcé leurs analyses respectives quant aux envois reçus. Une fois les vérifications et validations d’usages terminées, une présélection sera faite comme prévu initialement, afin de restreindre une liste de choix de trois à cinq noms potentiels qui feront l’objet d’un vote à la population. Cependant, comme nous l’expliquait Mme Caroline Payer, conseillère municipale chargée du suivi dossier, nul ne peut prédire le moment exact où il sera possible de procéder à la phase du vote.

« Le projet continu de faire son chemin tranquillement, mais nous approchons de l’étape du choix final et comme la municipalité tient mordicus à ce qu’un vote physique ait lieu pour assurer la démocratie, nous devrons attendre les consignes de la santé publique pour ce faire. Est-ce que cela nous mènera à la fin de l’été, début de l’automne ou après, pour l’instant vous comprendrez que nous ne sommes malheureusement pas en mesure de répondre à cette question. » Nous a-t-elle confiées. Mme Payer indiqua également que le moment venu, des communications seront acheminées à chacun des foyers asbestriens en plus des informations qui seront alors disponibles sur les sites internet de la ville, afin de bien clarifier la situation et expliquer concrètement aux citoyens la façon par laquelle le vote sera effectué.