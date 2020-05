Une année de transition à prévoir pour le BEAM de Saint-Adrien

Saint-Adrien(RL) - On parle beaucoup de reprise économique graduelle au Québec, or l’un des derniers maillons de cette chaine de valeurs à reprendre un semblant de normalité pourrait fort bien être les arts de la scène et les productions télévisuelles ou cinématographiques. Le bureau estrien de l’audiovisuel et du multimédia (BEAM) qui est installé dans l’ancienne église de Saint-Adrien et en plein développement par l’artiste Pierre-Philippe Côté alias Pilou et son équipe, devra assurément procéder à des ajustements au cours des prochains mois. Cet organisme rassembleur favorisant la création de toutes sortes, offre une gamme de services en support aux productions audiovisuelles au niveau national et international en plus d’offrir des locations d’équipements et studios d’enregistrement. Des espaces collaboratifs appelés coworking destinés à plusieurs types d’arts tels que la photo ou la scénarisation par exemple étaient d’ailleurs en construction à l’intérieur de l’ancien bâtiment de culte, au moment du confinement et de l’arrêt des activités.

« Nous traversons une période difficile socialement avec la présence du virus ça c’est certain. Nous avions des tournages de prévus, mais comme toutes les productions sont arrêtées pour l’instant, ceux-ci seront remis à l’automne et/ou peut-être même à l’été prochain. Je demeure tout de même convaincu que de nouvelles façons de faire de la création vont émerger de cette crise, reste juste à savoir quand et de quelle manière. Justement à ce titre notre équipe est actuellement mobilisée, afin d’identifier les besoins et les pistes d’améliorations sur lesquelles travailler pour être fin prêt et en mesure de collaborer avec les productions de la région le moment venu. La grandeur et le vaste espace que nous offre l’intérieur de l’église seront assurément un atout lorsque viendra le temps d’élaborer des projets. » De commenter Pilou.

Sur le plan personnel, l’artiste est conscient que sa carrière d’auteur-compositeur et interprète ne l’emmènera guère en tournée au cours des prochains mois. Qu’à cela ne tienne, l’artiste en profitera donc pour créer de nouveau et s’investir dans des projets communautaires favorisant l’autosuffisance locale et le développement agroalimentaire dans la municipalité de Saint-Adrien.