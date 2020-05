Incendie à Stoke

Stoke - Le 29 avril, vers 20 h 30, les pompiers volontaires de Stoke ont travaillé fort pour éteindre un feu dans le chemin Jetté. Selon les constatations du directeur du Service incendie de Stoke, Martin Grenier, il s’agissait d’un feu d’herbe dans un champ, causé par un article de fumeur. L’épandage de mousse a été requis pour éviter que le feu ne reprenne. La municipalité tient à souligner l’excellent travail des pompiers, qui étaient 18 sur les lieux de l’incident.

Le directeur et le préventionniste du SSI souhaitent rappeler aux citoyens la vulnérabilité de la végétation en période printanière. La collaboration des citoyens et le respect des règles et des interdictions de feux à ciel ouvert sont absolument nécessaires, spécialement en temps de COVID-19.