Ce printemps, la Galerie mp tresart présente le collectif intitulé Je vibre au tempo de…  

Durham-Sud - Jusqu’au 30 juin, la Galerie mp tresart propose l’exposition Je vibre au tempo de…mettant en lumière les œuvres d’une vingtaine d’artistes qui se sont inspirés de la musique pour créer.

La galerie est actuellement fermée dû à la pandémie du Covid-19, cependant, il est possible de découvrir le collectif de façon virtuelle sur nos réseaux sociaux. Les peintures, les mosaïques et la photographie des créateurs suivants : Christian Martin, Micheline Brazeau, Dan Nadon, Louise Vien, Diane Martin, Bastien, Céline Pellerin, Danielle Dupont, Marie-Noël Bouillé, Micheline Plante, Louise Champagne, Alain Paré, Carol St-Vincent, Karine Lavoie, Nicole Mongeon-Cardin, Francine Gauthier, Roselyne Bandou, Michèle Girard, Daniel Hébert, Daniel Giroux, Myriam Bussière et Mélanie Poirier.

De plus, avec l’arrivée du beau temps, la Galerie mp tresart continue d’entamer de nouveaux projets ! La créativité est toujours au rendez-vous et les idées ne cessent de se multiplier !

La galerie est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud. Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h – 17 h et sur rendez-vous sur semaine.