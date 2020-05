Avançons tous en cœur pour Moisson Estrie

Sherbrooke – Le médecin et ultramarathonien, Sébastien Roulier de Sherbrooke, invite la population du Québec à se joindre à lui pour l’événement Avançons tous en cœur afin de lever des fonds pour l’organisme Moisson Estrie. L’événement phare du projet sera Le Grand Cœur de Sébastien qui débutera le samedi 16 mai à 10h. Le médecin-coureur courra 300 km en 48 heures en traversant les 7 MRC desservies par Moisson Estrie. Et bien sûr, son trajet aura la forme d’un cœur.

« Il y a deux ans, je voulais faire une longue sortie en autonomie complète. J’ai alors demandé à ma fille de m’indiquer, sur la carte de l’Estrie, l’endroit où elle voulait que je coure. Elle m’avait alors répondu: Peu importe, il faut que ça ait la forme d’un cœur », se rappelle le pédiatrie- intensiviste du CIUSSS-Estrie-CHUS.

L’idée de courir un trajet en forme de cœur a été reprise ce printemps par Sébastien notamment lors d’une course les 18-19 avril derniers avec un cœur de 175 km, en respectant les règles de distanciation sociale.

« Dans le contexte actuel de pandémie due à la COVID-19 et son confinement imposé, les gens sont sans emploi ou en réduction de revenus et vivent une période de vulnérabilité les privant de besoins essentiels comme la nourriture. La mission de Moisson Estrie répond à ce besoin. Pour répondre à la demande grandissante dans les banques alimentaires, Moisson Estrie a besoin de financement qui provient essentiellement de campagnes de levée de fonds », mentionne la directrice générale de Moisson Estrie, Geneviève Côté.

« Durant ma course de 175 km, je planifiais déjà mon prochain défi. Avec des unités de soins plus tranquilles à l’hôpital en raison des mesures exigées par notre Gouvernement, je devais continuer à agir. Les contrecoups de la COVID-19 sur la population a orienté mon choix vers Moisson Estrie. Je devais élaborer un défi à la hauteur de ce que représente Moisson Estrie », signale le pédiatre.

« Le cœur, c’est une belle image. Aucune illusion lorsque je pense au cœur sur lequel j’ai couru. Le cœur, un symbole d’amitié, de lien fort mais aussi de santé, de vie. Le choix du titre du défi, Avançons tous en cœur, témoigne aussi de l’importance de se libérer des barrières qui nous limitent et surtout, de trouver le courage d’avancer malgré tout », souligne le coureur engagé.

Le samedi 16 mai prochain, vers 10h, Sébastien s’élancera sur son Grand Cœur à partir des locaux de Moisson Estrie à Sherbrooke pour entamer son périple de 300 km qu’il estime

compléter 48 heures plus tard au même endroit. La population estrienne est invitée à donner généreusement en allant visiter le site internet de l’événement.

« La plateforme de dons permet des dons individuels au montant de votre choix mais il sera possible de parrainer 25 sections du parcours. J’ai personnellement parrainé deux des sections, la première et la dernière, et j’invite les gens à m’encourager et me supporter pour mon départ et mon arrivée par des dons dans ces sections également », rapporte l’ultramarathonien ex- détenteur de records Guinness sur marathon et demi-marathon en poussant des personnes avec handicap.

« Nous avons aussi inclus deux autres volets à l’événement. Un volet participatif, Dessine-moi un cœur, où les gens de partout au Québec sont invités à bouger à la marche, à la course ou à vélo sur des trajets en forme de cœur de leur création ou qu’on leur propose sur le site internet. On voulait faire bouger les élèves et étudiants. Ils pourront se lancer des défis grâce à l’applicationBouge-toi l’cube récemment lancée par le Grand Défi Pierre Lavoie. Le dernier volet, Donnez du cœur... aux ventres, est une collecte de denrées sur l’ensemble du territoire en Estrie qui aura lieu du 19 au 21 mai. L’implication de la population sera très importante afin de ramasser toutes les denrées déposées sur les balcons, tout en respectant les règles de distanciation sociale recommandée par le Gouvernement », termine Geneviève Côté.