750 $ pour soutenir la famille relocalisée dans la communauté

Richmond (RC) – Le personnel de l’école du Plein-Cœur s’est mobilisé afin de tenir une collecte de fonds pour la famille de Richmond qui a tout perdu dans un incendie, il y a maintenant une semaine. Au total, 750 $ ont été amassés pour les parents et leurs quatre enfants.

Des enseignants ont prêté main-forte aux généreux propriétaires du commerce Daoust Nettoyeur Écoperformants, Annie Beaudoin et Michel Leblanc, pour le lavage, le séchage et le pliage. Les nettoyeurs ont aussi contribué en diminuant le coût de la facture. Une belle solidarité et un esprit communautaire.