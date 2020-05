Windsor annule plusieurs activités de son calendrier estival

Windsor – La Ville de Windsor annonce l’annulation de ses événements publics de loisirs et culturels jusqu’au 31 août 2020. Cette décision a comme objectif de se conformer aux recommandations du gouvernement du Québec et de la Santé publique. Cette décision fut difficile à prendre mais est jugée nécessaire. En conséquence, les événements suivants sont annulés :

La Fête de la famille

Les spectacles musicaux au parc du Centenaire

Les projections de films au Camping Watopeka

Service d'animation estival

Malgré le fait qu’elle soit toujours en attente d’une confirmation pour la tenue des camps de jour, la Ville de Windsor se prépare en vue de l’ouverture possible du service d’animation estival prévue à compter du 29 juin. Toutefois, il faut s’attendre à ce que certains ajustements soient mis en place pour assurer la sécurité des participants et des animateurs.

Piscine municipale et jeux d'eau

Une analyse est présentement effectuée pour mettre en place des scénarios d’utilisation de la piscine cet été. Il est à prévoir que la capacité d’accueil sera réduite et l’horaire d’utilisation adapté en fonction des consignes gouvernementales.

Accès aux parcs et plateaux sportifs

Les parcs et modules de jeux, incluant le parc à chiens, demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Les plateaux sportifs (baseball, soccer, tennis, pétanque, skatepark) sont également interdits d’accès en attendant la confirmation de la reprise des activités.