Des produits du terroir en service à l’auto

MRC des Sources (RL) —Des artisans alimentaires et producteurs d’alcool de la région ont uni leurs efforts afin de créer un tout nouveau service à la population. En effet, sous l’initiative de la Miellerie King de Kingsey Falls, des entreprises établiront des points de services à l’extérieur de leurs commerces, afin que la clientèle puisse se procurer de façon sécuritaire et sans contact des produits du terroir et ainsi encourager les producteurs locaux. Ce service qui sera offert les vendredis de 12 h à 19 h débutera avec une première vague de commerçants ce 1er mai, qui regroupera en tout 5 points de vente différents. Tout d’abord, la Miellerie King offrira ses produits maison en plus de combiner ceux provenant de la Fromagerie du petit Mont-Ham et la Pintarade. Les autres endroits où il sera également possible de se procurer des items depuis le confort de sa voiture, tout en laissant le soin aux gens sur place de déposer les achats dans le coffre sans avoir à descendre de son véhicule sont : Le Moulin 7 d’Asbestos, l’Hermite de Victoriaville, La Grange Pardue d’Ham-Nord ainsi que Multi-Brasses de Tingwick. À compter du 8 mai, la Fromagerie du Presbytère et la Boucabane s’ajouteront aussi à l’initiative, qui est ouverte à accueillir d’autres entreprises artisanes de la région désireuse de se joindre à l’aventure. À noter qu’il sera également possible de faire préparer la plupart des produits à l’avance en se rendant sur le site internet ou la page Facebook de l’entreprise choisie.

« En cette période difficile, ces divers artisans ont décidé de coordonner leurs efforts afin de créer un évènement festif, local et sécuritaire pour les résidents de notre région dans le respect des normes de la Santé publique. En plus de permettre aux résidants de prendre des nouvelles de leurs producteurs locaux de façon sécuritaire, cet évènement permettra aux gens désirant soutenir de façon concrète les artisans d’ici de le faire en savourant les produits de notre région. » Pouvait-on lire dans le communiqué officiel faisant état du lancement de ce service.

Les artisans désireux de joindre le mouvemente collaboratif, peuvent communiquer avec M. René Bougie de la Miellerie King pour plus de détails.