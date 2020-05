Bilan et activités remises à Asbestos

Asbestos(RL) En dépit du fait qu’aucune indication plus précise n’est parvenue jusqu’à maintenant de la part des autorités gouvernementales quant à la tenue ou non des camps de jours cet été, la ville d’Asbestos maintient sa période de recrutement pour les animateurs de camps et sauveteurs pour la piscine municipale. « Il va de soi que pour le moment l’ensemble de nos activités sont suspendues à travers la municipalité. Cependant, nous devons tout de même maintenir le recrutement en vue d’avoir le personnel requis advenant une reprise autorisée et une réouverture partielle ou complète des activités. » De mentionner David Bélanger directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville d’Asbestos.

Des propos qui sont en cohérences directes avec l’annonce du gouvernement Legault, qui a comme plan de permettre aux enfants du primaire de retourner sur les bancs d’école au cours des prochaines semaines. Ceci dit, malgré qu’un déconfinement des foyers québécois se pointe légèrement à l’horizon, il n’en demeure pas moins que pour 2020, les festivals et autres évènements rassembleurs sont pour la plupart déjà tous annulés. C’est le cas notamment du renommé Festival des Gourmands, ainsi que le populaire Slack Fest dont l’annonce des reports à l’an prochain furent annoncés il a de cela quelques semaines.

Bien entendu d’autres activités ayant habituellement lieu dans la municipalité ont aussi obtenu confirmations de leurs annulations pour cette année. Parmi celles-ci nous pouvons mentionner entre autres les boîtes à Party, le pique-nique familial organisé par la ville, l’évènement Bouge pour la Santé et le tournoi de golf du maire. Ceux-ci se joignent maintenant aux conférences et autres spectacles, qui avaient d’ores et déjà connu le même sort précédemment. Si les détenteurs de billets de certains spectacles, tels que l’hommage à la formation Chicago par le groupe The Must qui devait se tenir le 20 mars dernier, se verront remboursés, il en va tout autrement pour le spectacle de David Jalbert (8 mai) et la conférence de Mme Nicole Bordeleau (24 avril), car les gens devront plutôt garder bien précieusement leurs billets, alors que ces évènements sont remis à des dates ultérieures.