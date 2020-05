Briser l’isolement pendant la période de distanciation sociale

Magog —La Commission scolaire Eastern Townships (CSET) a trouvé une deuxième vie pour 200 de ses minis iPad qui n’étaient plus utilisés. Ces appareils seront mis à la disposition des jeunes au Centre Jeunesse de Val-du-Lac et au service de pédopsychiatrie du CIUSSS de l’Estrie pour aider les gens à se connecter les uns aux autres pendant cette période de distanciation sociale.

Les minis iPad faisaient partie du déploiement technologique des commissions scolaires. Depuis, ils ont été remplacés par des Chromebooks pour mieux répondre aux besoins pédagogiques des élèves. Cet équipement répondra largement aux besoins de ceux qui cherchent un moyen de rester en contact avec la famille et les amis en cette période de distanciation sociale, et pour certains, de confinement.

Avec la crise actuelle dans nos CHSLD et les effets des mesures de distanciation sociale en place dans les institutions en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes n’ont pu se contacter, car elles n’avaient pas accès à la technologie. Les 200 minis iPad, fournis avec des étuis et des chargeurs, sont des outils qui peuvent encore être utilisés à bon escient par les jeunes de notre région. Voilà un moyen pour la commission scolaire de redonner à la communauté.

« Lorsque notre haute direction nous a approchés avec son idée, le Conseil des commissaires l’a immédiatement appuyée. La CSET a soutenu l’utilisation de la technologie dans ses écoles et ses centres, avec la philosophie que la technologie peut uniformiser les règles du jeu et ouvrir le monde à nos élèves. Il s’agit d’un exemple d’élargissement de cette philosophie à certains des membres les plus vulnérables de notre communauté, afin qu’ils se sentent un peu moins isolés et seuls. Nos membres élus du conseil ont toujours eu des liens étroits avec la communauté que nous continuons de servir », a déclaré Michael Murray, président de la CSET.

