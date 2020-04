Bilan de la semaine de la Ville de Windsor

Windsor – La Ville de Windsor a souligné de façon bruyante son soutien au personnel de la santé en organisant mardi dernier une parade. Camions de pompiers, ambulances, véhicules d’urgence et autres ont accompagné la mairesse, Mme Sylvie Bureau, durant cette tournée des centres d’hébergement, pharmacies, épicerie et organismes qui ne ménagent pas leurs efforts en cette période de pandémie.

Par ailleurs, la bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor effectuait ses premières livraisons cette semaine dans le cadre de son nouveau service de livraison à domicile. Déjà, plus d’une trentaine d’abonnés ont eu la possibilité de recevoir de nouveaux livres et retourner ceux qu’ils avaient en leur possession. Ce service, fort apprécié, sera maintenu jusqu’à la réouverture de la bibliothèque. Il est à noter que tous les prêts et abonnements ont été renouvelés sans frais de retard.

La Ville de Windsor a confirmé que la collecte des gros rebuts est maintenue et qu’elle aura lieu le vendredi 1er mai. De son côté, le conteneur de récupération du verre est toujours accessible au Centre sportif J.A. Lemay.

L’inscription en ligne pour le Service d’Animation Estivale (camp de jour) est toujours accessible via le portail citoyen de la Ville de Windsor. Bien que nous soyons en attente des consignes du gouvernement, les inscriptions se poursuivent et le service des loisirs tiendra informée la population de la suite des événements dès que les orientations gouvernementales seront dévoilées.

Les différents services municipaux remercient les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration durant cette période d’adaptation collective. Tous les efforts sont mis pour faire en sorte que la qualité des services offerts ne soit pas trop affectée.