L’après Covid-19 : un nouveau projet de société inclusif.

Le Québec vit une crise sans précédent concernant l’état de situation des aînés. Force est de constater qu’avant de prétendre « Ça va bien aller » il faudra obligatoirement revoir l’organisation des soins et services pour les aînés : sur le plan administratif, la formation du personnel, le manque de personnel et la rotation de celui-ci, le niveau d’habileté, lessalaires et la reconnaissance, entre autres.

La CTRCAQ et ses membres insistent, comme plusieurs de ses partenaires, pour que nos dirigeants mettent sur pied une commission d’enquête publique sur les services aux aînés ainsi que des états généraux.

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ)

considère comme incontournable l’implication des aînés dans une réforme nécessaire des soins et services aux aînés du Québec.

La refonte du système ne se fera pas sans les aînés. Les aînés n’appartiennent à personne. Ce ne sont pas « nos aînés ». Ce sont ceux qui ont bâti le Québec d’aujourd’hui, nous ont sorti de la grande noirceur dans une révolution tranquille. Ils méritent le respect, ils méritent d’être aux premières loges dans ce processus qui nous l’espérons améliorera enfin leur condition de vie.

La CTRCAQ tend la main et offre d’une part sa connaissance des besoins des aînés, spécifiques à chaque région et d’autre part sa capacité de concertation de l’ensemble des acteurs impliqués.

La CTRCAQ, par le biais des Tables régionales présentes partout au Québec et ses

membres dispensateurs de services s’inscrit comme un partenaire privilégié dans cette

incontournable démarche vers un mieux-être des aînés.

Les aînés, moteur de nos communautés!