Pas d’aide militaire prévue à Danville malgré l’alourdissement du bilan

Danville(RL) - Le journal Actualités-l’Étincelle a reçu d’importantes informations ce mercredi, à l’effet que la situation demeure toujours critique à la résidence pour aînés Ferland de Danville. Ces informations, validées et confirmées auprès de la santé publique en Estrie, font malheureusement état d’une nouvelle hausse au niveau du nombre de décès au cours de la dernière fin de semaine, portant maintenant le bilan à cinq, alors que 25 autres personnes sont toujours aux prises avec le virus.

Si le gouvernement du Québec a demandé un coup de main du fédéral afin de déployer des soldats pour assurer de l’aide dans certains CHSLD et résidences privées pour personnes âgées, Mme Annie-Andrée Émond, Adjointe au directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS de l’Estrie–CHUS, nous indique toutefois, qu’aucun renfort de la sorte n’est requis à Danville pour le moment. « Bien qu’il soit vrai que le bilan des décès s’est vu augmenter depuis la fin de la dernière semaine et que plus d’une vingtaine de personnes demeurent infectées à la Covid-19, nous ne prévoyons pas avoir besoin de recourir aux services des gens de l’armée canadienne pour venir nous prêter main-forte dans ce dossier.

Il est également important de mentionner que nous ne sommes ni en manque de ressources ni en manque de personnels afin de répondre à la situation présentement. Le CIUSSS de l’Estrie continue de collaborer étroitement avec la direction d’établissement de l’endroit et suit le tout de très près. » A-t ’elle conclut.