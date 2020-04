À quoi ressemblera la saison de camping 2020 dans la région ?

MRC des Sources (RL) — À quoi ressemblera la prochaine saison de camping au Québec, voilà une question que plusieurs se pose certainement en ce moment. Si certains campeurs et propriétaires de terrains se disent confiants, il en va tout autrement pour d’autres. Le président-directeur général de Camping Québec, M.Simon Tessier nous confiait en entrevue la semaine dernière, que son équipe était en communication régulière avec les membres de l’association, afin de bien comprendre les besoins et les enjeux de chacun en lien avec la situation actuelle. «Présentement tout le monde est en attente, c’est très difficile pour nous de prédire quelle sera la date à laquelle le gouvernement autorisera la reprise de nos activités et encore plus de savoir sous quelles formes et dans quelle mesure. Ceci dit nous sommes sûrs d’être prêts à réagir rapidement lorsque cette date sera connue et officialisée. Pour le moment tout est fermé jusqu’au 4 mai prochain c’est donc à compter de ce moment que nous devrions avoir une meilleure idée sur ce à quoi devrait ressembler notre été2020. Ceci dit il importe de garder les campeurs informés de l’évolution de la situation et de l’ensemble des développements.» A-t-il mentionné.

Selon les données reçues de la part de Camping Québec, ces derniers représentent 762 terrains de camping en travers la province, dont huit se trouvent dans le Val Saint-François et cinq autres sur le territoire de la MRC des Sources. De ce nombre, nous retrouvons notamment le Camping Mont Scotch Hill situé à Danville. Désireux d’obtenir le point de vue d’un opérateur de la région, le journal Actualités-l’étincelle a communiqué avec la direction de ce camping, afin d’en recueillir ses commentaires. MmeSuzie Desrochers, préposée à l’accueil et conjointe du propriétaire des lieux, nous a confié qu’une grande incertitude plane sur la saison. «Il faut comprendre que nous sommes un petit terrain de camping qui comprend une trentaine de sites pour voyageurs et une soixantaine de saisonniers. Ceci dit, bien que nous ayons des gens de la région, bon nombre de notre clientèle provient également de grands centres tels que Montréal, Québec, Victoriaville et Sherbrooke, est-ce que ceux-ci seront tentés de ne pas se prévaloir de leurs droits chez nous cette saison advenant une ouverture tardive ou des restrictions sévères? De plus, nous sommes présentement à analyser les coûts et les manières possibles d’adapter les installations habituellement communes, ainsi que certaines activités, afin que tous les campeurs se sentent en sécurités et profitent pleinement de leurs séjours. Toutefois, des restrictions engendrant des investissements majeurs jumelés à une baisse d’achalandage pourraient-elles nous forcer à un report complet de la saison en fin de compte? Bref, voilà autant de questions auxquelles nous ne pouvons répondre présentement, mais auxquelles nous espérons obtenir plus de précisions bientôt, nous avançons pas à pas.» De conclure, MmeDesrochers.