Un tour d’horizon de la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) — Voilà maintenant plus d’un mois que la population doit composer avec la réalité de la distanciation sociale et du confinement en raison de la pandémie de Covid-19. De ce fait, un tour d’horizon ponctuel de ce qui se passe dans les différentes municipalités, dites plus rurales qui composent la MRC des Sources, nous auras permis de constater que l’ensemble des résidents se porte bien et ne semblent pas trop souffrir de la situation à court terme. Selon les dires des maires des municipalités de Ham Sud, St-Adrien, St-Camille, Wotton et St-Georges de Windsor, les citoyens respectent généralement très bien les règles de la santé publique et un mouvement de solidarité est actuellement bien présent, autant chez la population qu’au niveau des différentes administrations municipales. Par ailleurs plusieurs initiatives similaires sont établies, telles que la communication téléphonique aux citoyens pour s’enquérir de leurs états de santés et besoins potentiels, des possibilités offertes aux ainés de se faire livrer leurs épiceries ou encore de la médication par un service d’entraide bénévole.

Économiquement, si la situation force évidemment à suspendre voire même repousser de quelques mois certains projets par exemple le marché au Cœur à St-Adrien, la construction d’un nouveau garage municipal à St-Georges ou bien à l’inverse la démolition de l’ancien à Wotton, l’ensemble des municipalités à l’instar d’Asbestos et Danville, demeure très près des entreprises et commerces sur leur territoire respectif afin de bien les accompagner et les supporter durant cette période, une démarche qui semble porter fruit jusqu’à maintenant. Sommes toutes c’est un bilan très positif sur le plan humain que l’on retire de ce petit tour d’horizon de la région. «… plus que jamais on ne se serre les coudes et sommes solidaires pour faire face à la situation.» Nous confiais notamment le Maire de St-Camille, M.Philippe Pagé. Le Maire d’Ham-Sud M. Serge Bernier souligna pour sa part toute l’importance d’appuyer l’agriculture en achetant des produits locaux, un volet qui sera certes mis en valeur pour plusieurs mois à venir.