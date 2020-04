Du réconfort par la voie des chansons

Windsor (RL) — Les usagers de la résidence Le Château du Bel-Âge de Windsor ont reçu une visite musicale, qui fut pour le moins fort appréciée, dimanche dernier. Cette initiative de déployer les instruments de musique dans le stationnement au-devant de l’édifice afin d’offrir quelques chansons en guise de salutations et de réconfort à la clientèle de la résidence est issue de l’idée du chansonnier Sébastien Labonté. En effet, accompagné par la voix de la Windsoroise Véronique Dubois, le duo a fait chanter, danser et taper des mains plus d’une cinquantaine de résidents de l’établissement sortis sur leur balcon respectif, afin de participer à cette petite fête improvisée qui aura duré pendant plus de 20 minutes. «Quand Sébastien m’a contacté pour connaitre mon intérêt à me joindre à lui pour réaliser cette activité, j’ai tout de suite accepté de l’appuyer. Non seulement la cause me tient à vraiment cœur, mais en plus de cela ma grand-maman habite au château du Bel-Âge, donc c’était d’autant plus particulier pour moi.» De confier MlleDubois.

Pour Sébastien Labonté, comme d’autres artistes l’ont également fait un peu partout en province, ce geste bénévole s’inscrit en quelque sorte dans un ordre de continuité, car depuis le début du confinement ce dernier faisait déjà profiter les internautes de ses talents musicaux lors de prestations en direct présentées sur sa page Facebook personnelle les vendredis soirs. Du côté de la direction de la résidence, MmeDiane Nadeau, copropriétaire de l’établissement, se disait ravie de voir à quel point cet intermède musical a pu émouvoir et faire du bien, en apportant bonheur et sourires aux résidents qui ont été en mesure d’y assister ainsi qu’aux membres du personnel également. Cette dernière tenait d’ailleurs à remercier le duo pour cette belle initiative, tout en spécifiant que si une récidive venait qu’à se présenter à l’avenir, des mesures seraient mises en places par la résidence, afin de permettre à un plus grand nombre d’usagers de profiter du moment, tout en s’assurant évidemment de respecter adéquatement les règles de distanciations sociales. Bien qu’aucun endroit ni de date ne soient prévus en ce sens jusqu’à maintenant, Sébastien et Véronique n’excluent pas la possibilité de répéter l’exercice une nouvelle fois si jamais la disponibilité et les horaires de chacun viendront qu’à le permettre.