Nouveau service de livraison à domicile à la Bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor

Windsor – La Ville de Windsor offrira à compter du lundi 20 avril un service de livraison aux résidents de Windsor, Val-Joli et Saint-François-de-Xavier- de-Brompton qui souhaitent emprunter des livres et autres documents à la Bibliothèque Patrick-Dignan. Les livraisons à domicile seront effectuées par des employés formés afin de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale exigées par le Gouvernement du Québec pour éviter la propagation de la COVID-19.

http://www.villedewindsor.qc.ca/service-de-livraison-a-domicile/

Les citoyens devront d’abord s’assurer que les livres qu’ils désirent emprunter sont disponibles en consultant le catalogue de la bibliothèque accessible sur le site web de la Ville de Windsor dans la section Loisirs, culture et communautaire, onglet Bibliothèque Patrick-Dignan, section «Catalogue». Chaque abonné pourra emprunter un maximum de quatre (4) documents, et remettre au livreur ceux qu’il a déjà en sa possession.

http://catalogue.bibliotheque.windsor.qc.ca/Regard/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc

Par la suite, les réservations pourront se faire par téléphone ou courriel.

• Par courriel :

Faire votre demande de livraison par courriel à info@bibliotheque.windsor.qc.ca. Vous devrez indiquer clairement les titres des livres désirés, l’auteur, la cote du livre ainsi que vos coordonnées (nom et numéro de votre carte). Ces informations sont obligatoires.

• Par téléphone (exclusivement pour les abonnés qui n’ont pas Internet) :

Votre emprunt peut également se faire par téléphone au (819) 845-7888, poste 5 uniquement entre 18 h et 21 h. Laissez votre message détaillé sur la boîte vocale (nom complet, no. téléphone, no. carte d’abonné ainsi que les titres et auteurs des livres demandés).

Les livraisons sont limitées à une fois par semaine, par domicile. Les abonnés recevront par courriel ou par téléphone une confirmation du jour et de l’heure approximative à laquelle les livres seront livrés. Aucun livre ne sera laissé en cas d’absence. Lors de la livraison, les abonnés pourront retourner les livres qu’ils ont en leur possession en suivant la procédure prévue à cette fin.

Pour Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor, il s’agit d’une excellente nouvelle. « Depuis plusieurs semaines, les citoyens sont dans l’obligation de demeurer à la maison et, forcément, les activités de loisirs et de divertissement sont limitées. En offrant un service de livraison sécuritaire, nous adaptons notre offre de services etpermettons à la population de bénéficier de l’importante collection de livres offerts à la bibliothèque, tout en assurant la sécurité de nos employés. Je suis convaincu que ce nouveau service sera très populaire », mentionne Mme Bureau.