Le Covid-19 fait une nouvelle victime à la résidence Ferland de Danville

Danville(RL) Le CIUSSS de l’Estrie CHUS nous confirme que le décès supplémentaire enregistré dans les données de la santé publique en Estrie, est survenu à la résidence Ferland de Danville. Il s’agit malheureusement d’une troisième personne à succomber à la maladie au cours des derniers jours à cet établissement que l’on savait sévèrement touchée. Le porte-parole de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie n’était pas en mesure vendredi, de nous fournir plus de détails quant à l’identité de la personne, ni à la condition des autres usagers sur place, se limitant à nous confirmer que les suivis se continuent de façon régulière et que les informations sont mises à jour dès que possible. Rappelons que la résidence avait été mise sous haute surveillance par le ministère de la Santé plus tôt cette semaine, alors que plus d’une vingtaine de personnes avaient été déclarées positives au virus en plus de plusieurs membres du personnel.