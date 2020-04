Des nouvelles du Centre d'art de Richmond

Richmond - En cette période difficile et inédite, nous espérons que vous gardez la santé et le moral! Nous avons très hâte de vous revoir et de reprendre nos activités.

À ce sujet, voici ce qu'il en est : respectant les directives de la santé publique, nous avons annulé tous les événements de la saison qui devait se terminer en juin prochain. Nous tentons présentement de reporter un maximum des activités prévues à des dates ultérieures qui demeurent inconnues à ce jour puisqu'elles dépendent de l'évolution de la situation. Tous les détenteurs de billets seront contactés lorsque les nouvelles dates seront confirmées.

D'ici là, nous vous préparons quelques petites surprises!

Question de meubler votre quarantaine de découvertes musicales, nous vous avons concocté une liste d'écoute thématique sur Spotify. Allez-y. Danser, c'est toujours permis!