Les centres de jardins figurent à la liste élargie des services essentiels au Québec

Actualités-l’Étincelle(RL) - Ce lundi 13 avril, le premier ministre François Legault annonçait dans le cadre de son point de presse quotidien sur l’état de la Covid-19 au Québec, que le moment était venu d’élargir quelque peu la liste des entreprises jugées essentiels en province. Au sein des ajouts à liste, nous retrouvons notamment la construction-rénovation résidentielle, les garages et ateliers mécaniques, les mines ainsi que les commerces de piscines, d’aménagements paysagers, pépinières et centre de jardins. Une décision qui certainement pour conséquences de réjouir la population ainsi que plusieurs entrepreneurs et commerçants de la région. Ce sera assurément le cas pour M. Samuel Pilote qui opère le centre Les Jardins Windsor (anciennement Espace Terre), une petite entreprise familiale, situé au 174 de la rue principale Nord.

Ce dernier est nouvellement propriétaire des lieux, soit depuis l’automne dernier seulement et nul besoin de préciser qu’il attendait avec impatience les autorisations nécessaires afin de procéder à l’ouverture officielle de son commerce. M. Pilote avait par ailleurs adressé une demande de dérogation au gouvernement au cours des dernières semaines, afin que l’on reconsidère le fait que son entreprise était exclue des services essentiels et ce en malgré la vente de semences et attributs de jardinages, nécessaires à la consommation entre autres. Un questionnement étant légitime en raison que les gens pouvaient se procurer les mêmes items auprès des centres de de matériaux grandes surfaces demeurées ouverts.

En entrevue téléphonique vendredi dernier, l’entrepreneur avait des commentaires on ne peut plus sur le sujet. « Je crois que le gouvernement est bien au fait de la zone grise qui existe à la loi et étant de nature confiante, je suis persuadé que nous arriverons à un terrain d’entente prochainement. Je suis conscient que beaucoup de choses sont présentement à regarder de la part des ministères, mais je dois avouer que je commence à avoir hâte que la situation évolue, car aucune entreprise, quelle qu’elle soit ne peut se permettre d’être privée de revenus trop longtemps, encore moins quand on débute. » Nous avait-il lancé à ce moment. Maintenant qu’un élargissement est annoncé, c’est donc dire que les clients pourront à compter de ce mercredi 15 avril, se rendre à son commerce de Windsor ainsi que dans toute autre entreprise du même genre de la région du Val Saint-François et des Sources, afin de récupérer l’ensemble des effets et conseils nécessaires à la réalisation de leurs jardinages printaniers.