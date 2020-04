Impacts de la COVID-19 : Les intervenants socioéconomiques du Val-Saint-François se concertent

Richmond – La MRC du Val-Saint-François a récemment tenu une rencontre, via sa Table stratégique, avec les acteurs du développement socioéconomique du territoire afin de faire un état de la situation et connaître les principaux enjeux des divers secteurs d’activité dans le contexte de crise de la COVID-19. Cette rencontre, présidée par le préfet de la MRC, M.Luc Cayer, s’est faite dans le but d’assurer une meilleure concertation des initiatives de tous les acteurs, et ce, afin d’agir efficacement pour les citoyens et entreprises du territoire.

«La situation liée à la COVID-19 a incité la MRC à organiser rapidement cette rencontre avec les partenaires du milieu», précise M.Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de la municipalité de Stoke. «Cette collaboration sera accrue tout au long de la crise afin d’arrimer les efforts et avoir un maximum d’impact pour le milieu socioéconomique de la MRC» d’ajouter M.Cayer.

Pour tout savoir sur la crise et les impacts sur le territoire, la MRC du Val-Saint-François a créé une page entièrement dédiée à la situation de la COVID-19. On y trouve, entre autres, les différentes mesures gouvernementales mises en place, les ressources offertes par les différents organismes du territoire, ainsi que toutes les informations nécessaires pour les entreprises et un répertoire des services et commerces du territoire. Cette page est mise à jour quotidiennement et il est possible de la consulter à: https://www.val-saint-francois.qc.ca.

La MRC du Val-Saint-François, Développement Val-Saint-François et les autres acteurs socioéconomiques du territoire invitent également la population à encourager les commerces locaux plus que jamais.