Accompagner les ados en temps de confinement, une initiative de la MDJ de l'Or Blanc

Asbestos (RL) — Fermée au public depuis les touts débuts de la pandémie afin d’éviter la propagation sociale du virus, la maison des jeunes de l’Or Blanc n’est pas demeurée inactive pour autant. Mobilisée et ayant pour but de maintenir le contact avec la soixantaine d’adolescents fréquentant habituellement l’établissement jeunesse, la MDJ s’est donc tournée vers les plateformes numériques. C’est donc à l’aide de vidéoconférences traitant de différents sujets tels que le stress, l’anxiété, la musique et l’entrainement entre autres, que le contact demeure et que l’accompagnement ce fait. Outre ce volet, de l’information et/ou communiqué en provenance de l’école secondaire ou de la communauté sont également partagée par l’organisme sur sa page Facebook en plus d’assurer une présence aux jeunes sur les réseaux sociaux.

De plus, des séances de jeux de société interactives en lignes se tiennent entre les ados et les animatrices au plus grand plaisir de ces derniers. Voulant éviter d’associer distanciation sociale et isolement, les intervenants de la MDJ de l’Or Blanc continuent d’accompagner les jeunes dans la compréhension de la situation et l’encouragement du respect des règles de confinement actuel, tout en répondant aux questions concernant non seulement le Covid-19, mais bien à l’ensemble des enjeux auxquels ils continuent d’être confrontés quotidiennement. Voilà donc des initiatives ingénieuses mises de l’avant par la MDJ, qui permettent de garder le contact auprès des jeunes et à ces derniers de garder le moral en cette période particulièrement éprouvante pour plusieurs.