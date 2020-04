Le magasin Rossy d’Asbestos et l’association des pompiers, font de jeunes heureux

Asbestos (RL) — C’était un jour spécial pour plus de 500 enfants d’Asbestos vendredi dernier, car en plus de se préparer à célébrer la traditionnelle fête de Pâques ce dimanche, ces derniers ont vu des bénévoles venir livrer devant la porte de leur demeure, de délicieux chocolats. Cette activité hors du commun a été rendue possible grâce l’association des pompiers d’Asbestos qui ont pris charge de faire la distribution des friandises chocolatées généreusement offertes par le magasin familial Rossy.

En effet, le magasin situé au centre commercial de la 1 ère avenue, a pris l’initiative de remettre gratuitement l’entièreté de son inventaire de chocolats de Pâques à l’association des Pompiers, qui elle pour sa part a décidée d’en faire profiter les enfants de la municipalité âgés de 12 ans et moins. À noter également le support de la ville dans ce geste de générosité, elle qui a reçu les inscriptions préalables par voie de courriels en plus d’assister les pompiers pour le volet de la distribution.