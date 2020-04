Développement Val-Saint-François au service de votre entreprise, même en temps de crise

Val-St-François — Développement Val-Saint-François (DVSF) a comme mission d’accompagner les entreprises et les organismes dans la réalisation de leurs projets. En ces temps difficiles, DVSF est là pour vous accompagner et vous soutenir afin que vous puissiez sortir la tête haute de cette crise.

Une équipe d’experts… en télétravail!

L’équipe de DVSF respecte les consignes gouvernementales et est en télétravail. Cependant, elle est entièrement mobilisée afin d’accompagner les entreprises du Val-Saint-François dans leurs difficultés financières afin de leur permettre de survivre à la crise, et ce, dans tous les secteurs: industriel, manufacturier, agroalimentaire, commerces et services, travail autonome, immigration, tourisme et culture. Les conseillères et conseillers sont outillés pour vous guider vers les mesures d’aide financière adaptées à vos besoins: prêts, garanties de prêts, subventions salariales, etc.

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises

La MRC du Val-Saint-François et DVSF se sont vu confier la responsabilité du nouveau programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. Cette aide d’urgence vise à soutenir les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50000$. Cette aide prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. N’hésitez pas à communiquer avec DVSF afin de vérifier votre admissibilité.

Agir tôt, c’est maintenant!

N’attendez pas pour agir:

— Bâtissez votre budget de caisse pour les 3, 6, 12 prochains mois afin de prévoir vos liquidités;

— Établissez un plan de contingence afin de répertorier toutes les actions que vous pouvez entreprendre pour amoindrir les effets de la crise (reporter des paiements, faire des ententes avec les fournisseurs, rassurer vos clients);

— Communiquez avec le conseiller financier responsable de votre dossier à votre institution bancaire afin de voir ce qu’il peut faire pour vous;

— Faites une introspection de votre entreprise afin de voir comment elle pourrait s’adapter aux nouvelles réalités de la COVID-19.

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à dsvf@val-saint-francois.com ou consultez la section dédiée à la COVID-19 du site de la MRC du Val-Saint-François à https://www.val-saint-francois.qc.ca