Annulation de l'édition 2020 de l'Expo Richmond Fair

Richmond - C'est avec grand regret que le conseil d'administration nous annonce l'annulation de l'édition 2020 de l'Exposition de Richmond, qui devait avoir lieu du 10 au 13 septembre prochain, pour respecter les directives gouvernementales en lien avec la COVID-19.

Donnant suite à une demande formulée par le gouvernement du Québec via le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation, l’Association des expositions agricoles du Québec (AEAQ) annonce l’annulation de l’ensemble des expositions agricoles de 2020.

L’Association est arrivée à cette décision après des discussions approfondies avec ses partenaires, dont le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et plusieurs autres services gouvernementaux. Les autorités gouvernementales québécoises ont clairement indiqué que les mesures de distanciation obligeant les personnes à se tenir à au moins deux mètres les unes des autres resteront en vigueur pendant encore plusieurs mois. Cette obligation rend impossible la tenue d’événements rassemblant plusieurs milliers de visiteurs dans un même lieu.

L’AEAQ est bien consciente que cette décision aura un impact sur les 28 sociétés sans but lucratif chargées d’organiser ces événements, sur les visiteurs qui s’y rendent et sur tous ceux qui y offrent des services, commerçants ou artistes. Il est toutefois de notre devoir de tout faire pour freiner la progression du COVID-19. Le seul moyen d’y arriver est d’annuler nos expositions, ce qui éliminera les risques de contamination qu’auraient pu y courir nos visiteurs, notre personnel et nos exposants.

Plusieurs des expositions membres de notre association existent depuis plus d’un siècle. Ce sera la première fois qu’elles ne pourront pas avoir lieu. Les foires agricoles ont d’abord été des événements à portée locale permettant aux agriculteurs d’échanger sur les meilleurs pratiques en matière de culture et d’élevage. Elles se sont ensuite enrichies de concours mettant en évidence l’excellence des produits et des cheptels et augmentant ainsi la valeur des animaux de reproduction. De nos jours, plusieurs foires se sont transformées en événements multidisciplinaires visant à expliquer aux visiteurs les liens étroits entre la ferme et les aliments qu’ils consomment, tout en permettant aux agriculteurs de se rencontrer et aux visiteurs de se divertir dans un environnement stimulant.

Dès que nous émergerons de cette pandémie, nous sommes sûrs que le secteur des expositions agricoles rebondira avec l’aide de ses partenaires financiers, ses exposants et ses visiteurs.

Chaque année, de mai à octobre, les membres de l’AEAQ accueillent plus de 600 000 visiteurs. Elles affichent des revenus de plus de huit millions de dollars et engendrent d’importantes retombées économiques dans les régions où elles ont lieu.