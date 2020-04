Méfais et vandalisme : La Sûreté du Québec arrête deux suspects à Windsor

Windsor – La Sûreté du Québec tient à informer les citoyens de la ville de Windsor que deux jeunes suspects ont été interrogés puis arrêtés à la suite d’une enquête effectuée relativement aux nombreux méfaits et actes de vandalisme commis aux cours des derniers jours. On se rappellera que des actes de vandalisme avaient été perpétrés il y a quelques semaines, notamment sur des véhicules et du mobilier urbain, et que plusieurs plaintes avaient été faites à la Sûreté du Québec.

Depuis ce temps, la Sûreté du Québec a augmenté la surveillance dans les secteurs clés de la ville et la présence policière semble avoir porté fruit. Les autorités municipales ainsi que la Sûreté du Québec demandent à la population de demeurer vigilante et de ne pas hésiter à les signaler si d’autres problématiques devaient survenir.