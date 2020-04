Lavage de main: le savon plus efficace que le gel désinfectant? Vrai

La santé publique répète depuis le début de l’épidémie que la meilleure façon de se protéger contre le coronavirus est de se laver les mains fréquemment. En parallèle, les gels désinfectants sont devenus une denrée rare dans les magasins. Lequel des deux est le plus efficace pour se débarrasser des virus ? Le Détecteur de rumeurs a vérifié.

Les armes sont inégales et il n’y a même pas de débat : une goutte de savon ordinaire, de la grosseur d’un dix cents, diluée sur des mains mouillées afin de faire mousser le savon, serait suffisante pour détruire de nombreux types de bactéries et de virus, dont le Covid-19.

Comment fonctionne le savon

Le savon est composé de longues molécules dont la structure se compare à une épingle. Mais une épingle souple : la tête se lie à l’eau, tandis que la queue l’évite pour se lier aux graisses. En fait, lorsqu’elles se retrouvent dans l’eau, les molécules du savon se regroupent pour former de petites boules, appelées micelles, qui ressemblent à l’enveloppe (faite de gras) de certains virus.

Lorsqu’on fait mousser le savon, la queue des molécules évite donc l’eau et se fixe sur l’enveloppe de gras des virus qu’elle brise, rendant le virus incapable d’infecter d’autres cellules. Les micelles enveloppent aussi les micro-organismes qui se trouvent sur la peau et brisent les liaisons chimiques qui leur permettent de s’accrocher aux surfaces. Les micro-organismes qui ont été ainsi endommagés ou tués par le savon sont ensuite évacués à l’étape du rinçage.

Les gels désinfectants

Les désinfectants contenant de l'éthanol agissent aussi en s’attaquant à la membrane lipidique des bactéries et des virus. Par contre, ils sont peu efficaces contre la saleté, qu’elle soit visible ou non (par exemple, la poussière) ou contre les résidus de nourriture.

Des études les comparant au savon, comme celle-ci menée aux États-Unis en 2009 ou celle-ci au Japon en 2019, ont démontré que le gel était efficace pour réduire la présence du virus de la grippe sur les mains humaines, mais que l’eau et le savon l’étaient davantage. Dans un contexte où l’eau courante est inaccessible, les gels à base d’alcool sont par contre des alternatives efficaces.

Il faut noter que pour exercer leur action désinfectante, les gels doivent être composés d’eau et d’alcool (éthylique ou isopropylique), à une concentration de 60 à 80 %.

Des virus plus résistants

Il existe aussi des virus sans enveloppe appelés virus nus et des bactéries qui se protègent avec des boucliers de protéines et de sucre. Par exemple, les bactéries qui causent la méningite, la pneumonie, les infections cutanées, ainsi que les rhinovirus et les adénovirus (causes fréquentes du rhume). Ces microbes sont généralement moins sensibles aux attaques chimiques de l'éthanol et du savon.

Verdict

Le lavage des mains à l’eau et au savon ordinaire est plus efficace que les gels désinfectants, contre la saleté et contre la plupart des virus. Les gels sont recommandés seulement lorsque le savon et l’eau courante ne sont pas disponibles.

Source : Détecteur de rumeurs - Agence Science-Presse – (www.sciencepresse.qc.ca)