La Ville de Windsor alloue 25 000 $ aux organismes communautaires

Windsor – Suite aux impacts économiques et sociaux entourant le coronavirus (COVID-19), le Conseil municipal de la Ville de Windsor a adopté, lors de la séance du 6 avril 2020, une résolution visant à réserver un fonds spécial de 25 000 $ destiné à venir en aide aux organismes communautaires qui pourraient faire face à des besoins supplémentaires durant la période de pandémie.

Cette mesure exceptionnelle vise à soutenir les organismes communautaires qui maintiennent leurs services à la population sur le territoire de la Ville de Windsor. Les demandes seront traitées tout au long de la crise, en fonction des besoins rencontrés par nos différents intervenants communautaires. L’achat de denrée ou de matériel, la réparation d’équipement essentiel ou l’ajout de ressources sont des exemples des besoins qui pourraient être supportés par la Ville.

« Il est important de soutenir le travail de nos organismes communautaires qui aident et interviennent auprès des personnes les plus vulnérables et les plus démunies. Les besoins sont encore plus grands en période de crise et il est primordial d’encourager et soutenir les efforts de nos gens » souligne Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Les organismes peuvent nous faire part de leurs besoins en précisant la nature de l’aide souhaitée, le montant estimé ainsi qu’une brève description de la situation vécue par l’organisme. Aucun formulaire de demande n’est nécessaire.

Les organismes communautaires sont invités à faire parvenir leur demande d’aide auprès de la direction des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des communications à l’adresse courriel : directeursr@villedewindsor.qc.ca