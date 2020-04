Un peu de réconfort offert par la Miellerie King

Kingsey Falls (RL) — Les dirigeants de la Miellerie King de Kingsey Falls, ont généreusement distribués gratuitement 500 cannettes de leurs produits d’hydromels aromatisés aux employés d’âge adulte des épiceries, restaurants et dépanneurs distributeurs de la compagnie dans la région. Ce geste de la part de l’entreprise de fabrication de cocktails rafraichissants à base de miel se veut un remerciement à l’endroit des travailleurs œuvrant dans les services alimentaires pour les bienfaits de la population.

«Bien souvent, les gens en première ligne en alimentation ne sont pas reconnus à leur juste valeur. À la Miellerie King, nous voulons remercier nos précieux collaborateurs dans les épiceries, dépanneurs et restaurants où nos produits se retrouvent. C’est pourquoi nous offrons à leurs employés de 18 ans et plus l’un de nos tout nouveaux hydromels en canette», indique René Bougie, Directeur général de la Miellerie King.

Mentionnons par ailleurs que le fabricant kingsey-fallois, lançait deux nouvelles saveurs d’hydromel pétillant qui viennent ainsi gonfler la gamme à quatre différentes saveurs offertes par la Miellerie qui compte plus de 350 points de ventes de ses produits locaux.