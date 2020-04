Deux décès à Racine

Racine (MLF) — Deux aînés résidant à la coopérative de solidarité La Brunante à Racine sont décédés des suites à la Covid-19.

En tout, on pouvait compter 6 résidents de l’endroit qui ont reçu un diagnostic positif au test de la Covid-19. Cela se serait propagé après que deux d’entre-deux serait allé aider une voisine pour ensuite apprendre plus tard que cette dame était atteinte.

La municipalité de Racine connait un important pourcentage des cas recensés dans le Val-St-François. Cela en grande partie à cause d’un rassemblement de famille qui a eu lieu à l’endroit où il y avait un individu qui revenait de voyage, ce dernier aurait contaminé une vingtaine de personnes. Aussi un rassemblement lors d’un match de hockey à la fin février en a infecté une dizaine d’autres, mais il ne s’agirait que de résidents saisonniers dans le deuxième cas. Malgré tout, la municipalité se porte bien et ces rencontres s’étaient produites avant le confinement demandé par les autorités.

Les contaminations à la résidence ne semblent pas avoir de lien avec les deux rassemblements ayant eu lieu dans la municipalité. La résidence prend très au sérieux la situation et depuis le 23 mars tous les résidents sont en confinement dans leur chambre, toutes les façons de promouvoir tous les services ont été revues et réorganisés et l’état de chaque résident est vérifié chaque jour et transmis à la santé publique.