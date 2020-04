Covid-19 : Les 5 cas de Danville étaient déjà répertoriés

Danville (RL) — Les données quotidiennes provenant de la santé publique en Estrie faisaient état de 13 cas confirmés de personnes ayant contracté le Covid-19 dans la MRC des Sources en date du 5 avril dernier.

Si les statistiques étaient relativement stables au cours des quelques jours précédents, les 5 cas présents à la résidence Ferland de Danville annoncé et confirmé ce lundi ont eu pour effet de croire à une hausse des cas. Dans les faits il n’en est rien, car les cas de Covid-19, présent à cette résidence étaient déjà comptabilisés au sein des 13 cas apparaissant dans le rapport émis à cette date. Le service des communications du CIUSSS de l’Estrie-CHUS par l’entremise de madame Annie-Andrée Hémond, nous confirma les informations voulant que 4 résidents et 1 membre du personnel de la maison de retraite danvilloise, aient reçu des diagnostics positifs à la Covid-19 et que 4 autres, sans préciser la nature de ces derniers, soient présentement en investigation.

On nous confirme également que des mesures de protection pour le personnel et les bénéficiaires ont été mises en place, que des suivis quotidiens sont réalisés avec l’établissement afin de suivre l’état de santé de l’ensemble des occupants et que tout est mis en œuvre pour répondre à la situation.

«Dans les circonstances vous comprendrez que l’on réduit les contacts au minimum, le port d’équipements de sécurités est appliqué pour le personnel et les résidents, la nourriture est servie directement à la chambre et des prises de températures sont également effectuées deux fois par jour notamment. Il faut comprendre que nous devons suivre de très près l’évolution de la situation, car nous ne pouvons tester tout le monde systématiquement. Si les gens ne présentent aucun symptôme précis, cela pourrait rendre la détection difficile sur le moment et ainsi venir fausser les résultats du test de dépistage.» D’expliquer MmeHémond.