Caritas Estrie annule sa 58e campagne du Pain partagé

Sherbrooke – C’est avec regret que Caritas Estrie doit annuler la 58e campagne du Pain partagé qui devait se tenir le vendredi 10 avril. La décision fait suite aux directives émises par le gouvernement du Québec ainsi que l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) en vue de prévenir la propagation de la COVID-19.

«C’est la plus importante campagne de souscription pour Caritas Estrie. Après tant d’années, la campagne du Pain partagé, qui se déroule le Vendredi saint, est devenue une tradition. La population y contribue généreusement», rappelle le président de Caritas Estrie, M.Guy Bédard.

Grâce à la campagne du Pain partagé et celle de la bougie pour la paix, Caritas Estrie a remis l’an dernier plus de 276000$ aux organismes communautaires de la région. L’objectif est de soutenir les actions qui permettent de promouvoir des valeurs de compassion, de justice, de solidarité, de partage, d’entraide et de paix.

Toutefois, avec plus de 2000 bénévoles impliqués dans cette vaste distribution, il est impensable pour l’organisme de compromettre la santé et la sécurité de toutes ces personnes.

De concert avec ses partenaires, l’Archidiocèse de Sherbrooke et les Chevaliers de Colomb, l’organisme suit l’évolution de la situation de près. Des solutions sont évaluées afin de poursuivre cette mission qui est de soulager la pauvreté et l’injustice.

Les personnes qui le souhaitent peuvent soutenir la mission de Caritas Estrie en effectuant un don auprès de l’organisme par la poste ou sur son site internet.