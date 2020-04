Un généreux coup de pouce du député André Bachand envers les banques alimentaires

Actualités-l’étincelle (RL) — Le vendredi 3 avril dernier, le député de Richmond, M.André Bachand annonçait une contribution financière accrue venant de son bureau, envers les différents services d’aides alimentaires de la circonscription. Ces derniers qui sont à pied d’œuvre au sein de la communauté connaissent une hausse des demandes en raison bien entendu de la crise du Covid-19 qui sévit présentement.

Le coup de pouce provenant directement du budget des opérations de M.Bachand est de l’ordre de 5000$, qui vient s’ajouter aux 5000$ déjà accordés et réparties entre les points de services d’Asbestos, Richmond, Valcourt, Windsor et de Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville.

Cet appui totalisant donc 10000$ aura pour effet de permettre aux organismes de poursuivre leurs missions d’entraides auprès de la collectivité. Un fait intéressant est à noter, soit que c’est via des cartes d’achats prépayées dans les commerces locaux, que seront réparties les sommes annoncées, ce qui vient d’autant plus encourager le mouvement d’achat local.

Par voie de communiqué, M.Bachand s’est dit préoccupé et naturellement interpellé par les demandes grandissantes au niveau de l’aide alimentaire. «Il est essentiel que les gens vulnérables et plus démunis puissent combler leurs besoins essentiels, notamment être nourris convenablement. Ce soutien aux Centres d’action bénévole de la région servira à l’achat de denrées et au maintien de leurs services. Il est primordial de répondre aux demandes.» De conclure le député, qui tenait également à solliciter la générosité des gens de sa circonscription en ces temps difficiles, et ce, tant au niveau des dons que du temps de bénévolat. Pour les personnes intéressées et dont la condition le permet, il est possible de consulter le site jeBénévole.ca pour plus d’informations.