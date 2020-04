Un bilan pour la municipalité de St-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Le maire de Saint-Denis-de-Brompton informe la population que les membres du personnel de la Municipalité, malgré les mesures de confinement, sont généralement demeurés en poste, conformément à la loi, pour assurer les divers services essentiels dispensés par la Municipalité.

Quelques employés, notamment les employés temporaires affectés à l’entretien de la glace à l’aréna ont dû être mis à pied plus tôt que prévu. La saison a malheureusement dû être écourtée et le Stardien est fermé au public depuis le 16 mars. Tous les cours offerts par la municipalité ont été annulés et les rencontres de ligues de hockey ont été interrompues. Quelques employés permanents ont également été mis à pied, faute de travail, notamment à la bibliothèque et aux loisirs. Tous ceux qui sont en mesure de le faire, dont les membres de la direction, ont été retournés à la maison et font du télétravail depuis l’annonce des directives du gouvernement visant le confinement.

Entre le 23 mars et le 3 avril, la plupart des employés municipaux ont réduit leurs quarts de travail de près de la moitié de manière à éviter les contacts rapprochés sur les lieux de travail. À compter d’aujourd’hui, les horaires réguliers sont rétablis, mais des mesures strictes d’hygiène, de partage des locaux et de distanciation ont été mises en place pour assurer la sécurité des employés qui doivent toujours se rendre sur place pour maintenir les services essentiels.

Le maire invite aussi les citoyens à suivre les développements sur le site web de la Municipalité, lequel est régulièrement mis à jour. Il indique que les communications importantes de la Municipalité sont également relayées sur le site web du Journal le St-Denisien et sur le site web des Actualités-l’Étincelle.

Le maire tient à remercier également Michel Inkel de collaborer avec les officiers municipaux pour transmettre les messages d’intérêt sur la page Facebook «Habitants de Saint-Denis». La Municipalité ne s’est pas encore officiellement dotée d’une page Facebook, mais nous y remédierons lorsque nous serons en mesure d’en assurer un suivi adéquat.