Portrait de la réalité actuelle des intervenants en santé

Asbestos (RL) — Nul besoin de spécifier que la situation actuelle peut soulever des inquiétudes plus que légitimes pour les gens à l’égard de leur santé ou celle de leurs proches. Ceci dit, qu’en est-il pour les personnes ayant à travailler quotidiennement comme intervenants dans ce domaine? Une question fort pertinente à laquelle MmeSonia Desloges, préposée aux bénéficiaires, a généreusement accepté de répondre pour nous. Travaillant au CHSLD d’Asbestos depuis maintenant quatre ans, MmeDesloges nous indique que bien que les cas ne cessent d’augmenter dans la région et ailleurs, la confiance et le calme sont toujours présents.

Des mesures extraordinaires de préventions et de contrôles mises en place par les autorités sanitaires se veulent somme toute rassurantes pour les travailleurs et les bénéficiaires. «C’est sûr et certain que nous pensons aux risques auxquels les gens de la santé s’exposent, mais personnellement c’est davantage pour ma famille que j’éprouve de l’inquiétude. Car même si nous avons tous les équipements nécessaires et un protocole rigoureux habilement mis en place par la direction, afin d’assurer notre sécurité et celle des résidents, il n’en demeure pas moins que tu ne veux pas représenter un risque pour ta famille à ton retour. Mon conjoint Jonathan et nos deux enfants de 10 et 12 ans, à l’instar de la majorité de la population, sont actuellement confinés à la maison. Or, c’est une évidence pour moi que même si mes vêtements de travail demeurent au centre et que j’ai pris toutes les mesures de précautions possibles, mon chum et mes enfants savent qu’il pourrait y avoir un risque potentiel. D’ailleurs je tiens vraiment à les remercier pour leur amour et leur patience. J’adore mon métier, mais c’est beaucoup grâce à leur support si je peux me permettre de l’exercer sans crainte, car je suis consciente que mes horaires parfois hors du commun et des situations difficiles comme l’on traverse présentement occasionnent des impacts très importants sur leur vie.» De commenter, madame Desloges.

Cette dernière tenait d’ailleurs à souligner le travail exceptionnel des membres du centre d’hébergement d’Asbestos, alors que l’ensemble des infirmières, préposées, aides services et personnels de la cafétéria, travaillent tous très fort à assurer la sécurité et la qualité des services auxquels les résidents sont en droit de recevoir, tout en maintenant un climat calme et rassurant pour le bien de tous.