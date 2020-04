La Ville de Windsor illumine son hôtel de ville

Windsor - La Ville de Windsor poursuit ses efforts de soutien auprès de la population et des commerçants durant cette crise que nous traversons ensemble. Dans la foulée d’autres actions entreprises au cours des derniers jours, l’hôtel de ville s’illuminera à compter de ce soir aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Cette initiative se veut un symbole du mouvement #çavabienaller qui vise à donner du courage à la population en ces temps de crise.

« La symbolique de l’arc-en-ciel est forte. Dans cette épreuve, les citoyens, les entreprises et les commerces sont tous unis. Cette crise fait ressortir le meilleur de chacun et, ensemble, nous serons capables de passer au travers de cette épreuve. La population est forte et nous constatons à tous les jours la solidarité et la résilience dont elle fait preuve », affirme le mairesse Mme Sylvie Bureau.

La Ville de Windsor rappelle à ses résidents l’importance de maintenir ses bonnes habitudes en demeurant à la maison le plus possible, en respectant la distanciation sociale au quotidien et en appliquant les règles d’hygiène qui s’imposent. Nous traverserons ensemble cette épreuve et chaque geste individuel compte.

Pour toutes questions concernant la COVID-19 au Québec, vous pouvez consulter le site du Gouvernement du Québec au www.quebec.ca/coronavirus.