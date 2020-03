Bibliothèque mobile: La ville d’Asbestos lance un service de livraison de livres à domicile

Asbestos – La Ville d’Asbestos offrira à compter du jeudi 2 avril 2020 un service de livraison de livres aux résidents d’Asbestos abonnés à sa bibliothèque municipale. Les livraisons à domicile seront faites par des employées formées afin de respecter les mesures d’hygiène émises par le gouvernement pour éviter la propagation de la COVID-19.

Chaque abonné pourra emprunter un maximum de quatre livres en plus de ceux qu’il possède déjà à la maison. Les gens pourront s’assurer de la disponibilité des ouvrages en consultant le catalogue en ligne de la bibliothèque disponible au www.ville.asbestos.qc.ca.

Les emprunts pourront se faire en tout temps par courriel en écrivant au bibliotheque@ville.asbestos.qc.ca. Les abonnés devront fournir les titres des livres désirés, l’auteur et la cote du livre ainsi que leurs coordonnées (nom et numéro de votre carte). Ces informations sont obligatoires. Les abonnés n’ayant pas accès à internet pourront également faire leurs emprunts par téléphone en appelant au 819 879-7171, poste 3400 entre 18 h et 21 h et en fournissant les informations nécessaires.

Pour le moment nous limiterons les échanges de livres à une fois par semaine, par domicile. Le service sera ajusté en fonction des demandes. Lors de la livraison, les livres seront mis dans un sac de plastique et déposés sur le pas de la porte. La livreuse cognera et se retirera pour permettre le ramassage des livres et le dépôt des retours. Elle attendra que l’abonné soit à l’intérieur pour récupérer les retours. La livreuse prendra soin de se désinfecter les mains avant chaque client.

Puisque selon les recherches le coronavirus peut vivre jusqu’à 24 heures sur le papier ou le carton, les livres retournés seront mis en quarantaine pendant 48 heures. Puis, ils seront disponibles à nouveau pour l’emprunt.

Notez que les livres numériques demeurent toujours disponibles à l’ensemble de la population. Pour tous les détails, visitez le www.ville.asbestos.qc.ca.