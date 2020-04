Peut-on être contaminé par les journaux?

Actualités-L’Étincelle — Chaque jour de nouvelles informations concernant la propagation de la Covid-19 nous sont données: combien de temps elle peut rester active sur chaque matériau, sur nous, dans l’air et ça continus.

Certains peuvent se demander s’il faut avoir peur des journaux, la réponse est non. Bien que nous avons appris récemment dans le New England Journal of Medicine que la Covid-19 peut rester active sur du carton (et le papier) jusqu’à 24 heures. Par contre, ces 24 heures sont le maximum et cela se produit dans seulement 1% des cas. La réalité se rapproche plutôt d’environ 3 heures et 30 minutes.

Étant donné que notre journal est imprimé le mardi en après-midi et que certains le reçoivent aussi tôt que le mardi en soirée, le risque est techniquement possible, mais très minime étant donné le délai de moins de 24 heures, mais plus grand que 3h30.

Mais ce qu’il est surtout important de retenir c’est que cette contagion est très théorique, étant donné que le virus survit difficilement hors du corps humain. Donc, une contagion indirecte venant du papier pour ensuite aller sur les mains et ensuite vers la bouche d’une personne et ainsi contaminer celle-ci est peu probable.

Ce vilain virus préfère se propager, dans la grande majorité des cas, lorsqu’une personne tousse ou éternue par les gouttelettes qui sont expulsées et se rendre différent vers un autre corps humain, ou matière vivante. C’est pourquoi la possibilité d’être contaminé par le virus en lisant ou touchant le journal papier est improbable.

Dans le cas du journal Actualités-L’Étincelle spécifiquement, notre imprimeur et notre distributeur ont les deux pris des mesures pour protéger leurs employés et tous nos lecteurs. Comme limiter les accès à leurs usines et entrepôts, questionner leurs employés sur leurs états de santé ainsi que leurs voyages avant de leur permettre l’accès, le lavage de main est obligatoire et leurs façons de travailler ont été revues afin de limiter les contacts possibles.

Soyons sans crainte toute notre équipe ainsi que nos fournisseurs, prenons tous les moyens pour continuer de vous faire parvenir l’information de la façon la plus prudente et responsable possible.