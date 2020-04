MRC des Sources (RL) — C’est avec regret que nous avons récemment appris le décès de M.Michel Desfossés survenu à Asbestos le 26 mars dernier, il était âgé de 73 ans. Reconnu pour sa grande implication sociale et communautaire monsieur Desfossés avait d’ailleurs reçu une belle marque d’appréciation de la part de ses pairs il y a de cela quelques semaines à peine.

En effet, le club de 3 et 4 roues de l’Or Blanc avait annoncé lors d’une inauguration officielle tenue le 6 mars à Asbestos que les 26km de sentiers sur les haldes destinés aux véhicules tout-terrains porteraient dorénavant le nom de l’un de leurs plus grands bénévole, soit celui de «Sentier Michel Desfossés». Le journal Actualités-l’Étincelle désire offrir ses plus sincères condoléances à son épouse Ginette, leurs enfants, la famille ainsi que l’ensemble des proches de M.Desfossés, nos pensées vous accompagnent en ces temps difficiles.