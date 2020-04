La MRC des Sources à l’écoute de ses entrepreneurs

MRC des Sources (RL) — Les différents acteurs de développements économiques de la région des Sources, tels que la SADC, la chambre de commerce et d’entrepreneuriat ainsi que les corporations de développement des municipalités, ont répondu favorablement à l’appel de la MRC quant à la création d’une cellule d’intervention pour les entreprises sur son territoire.

Cette cellule d’intervention est mise en place afin de prendre le pouls des entrepreneurs et identifier leurs besoins concrets en vue des prochains mois. Le but étant d’avoir le portrait à jour de chacune des entreprises et de les accompagner au travers des prochaines étapes que celles-ci auront à traverser. On nous explique par le fait même qu’un suivi sera fait sur une base quotidienne par la direction générale de la MRC et l’équipe de Développement économique des Sources afin de s’adapter efficacement à l’évolution des besoins des entreprises sur son territoire.

Les informations recueillies seront accessibles en temps réel par l’ensemble des conseillers via l’entremise d’un registre commun récemment créé. Par ailleurs une employée mandatée par la MRC est responsable de consigner l’ensemble des mesures gouvernementales à la disposition des entrepreneurs afin que ces derniers reçoivent l’information précise, le plus rapidement possible.

«Il s’agit d’une mesure à grand déploiement, mais ça nous semblait nécessaire.

On veut être là pour accompagner les entrepreneurs dans ce moment difficile. Notre équipe de conseillers économiques met tout en œuvre pour les joindre rapidement et pour les orienter vers les mesures adaptées à leur situation», affirmait par voie de communiqué M.Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

«En s’associant à nos partenaires économiques, on s’assure d’avoir le portrait le plus complet et la meilleure lecture des réalités de nos entrepreneurs. Cette collaboration est extrêmement précieuse pour notre organisation et nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui nous appuient pour assurer le maintien de notre tissu entrepreneurial.»A-t-il ajouté.

La MRC des Sources désire également réitérer toute l’importance de consommer les produits locaux lors des prochains mois et celle-ci encourage les citoyens et citoyennes de la région à joindre le mouvement.