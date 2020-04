Covid-19 : Le bilan continue de s’alourdir dans le Val St-François

Actualités-l’Étincelle (RL) — En dépit de l’avis de confinement actuel et de toutes les règles et recommandations gouvernementales, le nombre de cas confirmé de personne atteinte du virus continue d’augmenter au Québec. C’est notamment le cas en Estrie où l’on recense maintenant 365 cas confirmés en date du 31 mars. Si les rapports provenant des réseaux locaux de services (RLS) et de la direction de la santé publique en Estrie nous indiquent deux cas répertoriés pour le moment dans la MRC des Sources, il en va tout autrement pour le Val St-François qui compte maintenant pour sa part 46 personnes infectées.

Tel qu’indiqué par les autorités sanitaires, il est somme toute normal de compter une augmentation du nombre de cas en raison de la proportion augmentée des tests effectués. Cela étant, le journal Actualités-l’Étincelle continue de suivre activement pour vous, l’évolution de la situation et l’état de progression du virus dans chacun des secteurs desservit par ses services ainsi que dans l’ensemble des régions limitrophes.

De ce fait et en dépit du nombre de cas annoncés jusqu’à maintenant, il est primordial de réitérer les consignes de base décrites par la santé publique et de restreindre au maximum les déplacements de la population, outre bien entendu pour les besoins jugés essentiels. Par ailleurs, avec les plus récentes mesures annoncées ce lundi par le premier ministre du Québec François Legault, soit la fermeture des épiceries et de l’ensemble des commerces le dimanche pour tout le mois d’avril, à l’exception des pharmacies, des dépanneurs et stations-service, il est fortement recommandé de planifier adéquatement les besoins lors de sorties, afin de limiter les déplacements et réduire le risque de contagion communautaire.